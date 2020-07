Mariana Rodriguez racconta della sua uscita in barca con Stefano De Martino: «Siamo amici, con lui sto veramente bene»

Ultimo aggiornamento: 15:35

Mariana Rodriguez ha parlato per la prima volta degli scatti che la immortalano insieme a Stefano De Martino. L'ex ballerino di Amici pare sia da poco tornato single dopo la fine della relazione con Belen Rodriguez, ma sembra anche che abbia fatto in fretta a consolarsi, visto che è stato paparazzato con un'altra Rodriguez.I due hanno trascorso un week end a Napoli sulla barca del conduttore di Rai 2, ma Mariana ha voluto chiarire che tra loro non c'è nulla di più di una bella amicizia. La venezuelana al settimanale Nuovo ha spiegato: «Lui è carino ed è un vero gentiluomo, ma siamo solo e soltanto amici», poi ha cercato di smorzare il gossip: «Quando ho visto gli scatti, mi è venuto un colpo al cuore. La gente ci dava già per sposati, ma alla fine mi sono fatta una bella risata». Poi Mariana però conclude in modo misterioso: «Con lui sto bene ma davvero non c’è un fidanzamento. Se Stefano è il mio uomo ideale? Non lo voglio dire».