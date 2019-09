Mariano Di Vaio papà per la terza volta, è nato Noah: il piccolo star Instagram in poche ore

Giovedì 26 Settembre 2019, 15:55 - Ultimo aggiornamento: 26-09-2019 17:13

“E’ nato Noah”,è diventatoper la terza volta. Il piccolo è nato in Umbria lo scorso 22 settembre e l’influencer ha dato l’annuncio dal suo seguitissimo account Instagram da 6 milioni di follower dell’arrivo di Filiberto Noah Di Vaio, che alla nascita pesava 3700 grammi.Mariano Di Vaio ha postato una scatto assieme alla moglie Eleonora Brunacci, seguito da una gioiosa didascalia: “Grazie a Dio per aver guardato su di noi – ha scritto sul social - per aver dato a mia moglie la forza di fare un altro bambino in acqua senza alcun aiuto ma solo con il suo cuore! E’ stato incredibile e non riesco a spiegare che esperienza meravigliosa è stata!”.Filiberto Noah è Approdato sin da subito sui social con il suo profilo aperto e gestito dai genitori. L’account in poche ore è esploso raggiungendo 15.000 followers e la tanto ambita certificazione o più comunemente ‘spunta blu’ che la sede americana solitamente non rilascia in così poco tempo.