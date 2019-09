Marica Pellegrinelli innamorata, in vacanza con Charley Vezza a Woodstock

Martedì 17 Settembre 2019, 18:51 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2019 20:03

Fuga d’amore pere il fidanzato. Finito il suo matrimonio col cantante Eros Ramazzotti, da cui sono natii figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, la modella ha ritrovato il sorriso a fianco dell’imprenditore.Qualche giorno fa Marica ed Eros sono stati sorpresi insieme e subito si è parlato di un ritorno di fiamma, per poi scoprire che in realtà la réunion era dettata dal compleanno della primogenita.Marica infatti ha già reso pubblica la sua love story con Charley attraverso la condivisione di alcuni scatti sul social ed ora i due sono stati paparazzati da “Chi”, in edicola domani, durante una romantica vacanza in Inghilterra, a Woodstock. La coppia, che ha trascorso il tempo fra baci e abbracci, ha anche visitato la mostra di Maurizio Cattelan.