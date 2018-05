Marica Pellegrinelli spegne 30 candeline, Eros Ramazzotti organizza il super party in famiglia

Mercoledì 30 Maggio 2018, 18:02 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2018 18:05

MILANO – Lo scorso 17 maggio, modella e moglie diha spento 30 candeline e il marito per l’occasione ha organizzato una grande festa. Un party a cui Marica ha partecipato, come dimostrano le foto pubblicate da “Diva e donna”, con un look da teenager fra baci, palloncini e regali.Presenti alla festa anche i figli, Gabrio Tullio e Raffaella Maria, i nonni e Aurora, nato dalla precedente relazione di Eros Ramazzotti con Michelle Hunziker.Eros naturalmente le ha fatto gli auguri anche sul social, con un dolce messaggio dal suo account Instagram: “Se ami una persona dille ciò che vorresti, anche se le tue parole sembreranno sciocche; a volte è un bene essere sciocchi”.