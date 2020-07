Marica Pellegrinelli e Marco Borriello, appuntamento a Milano. Lei ha già dimenticato il modello?

Marica Pellegrinelli con Marco Borriello, una coppia inedita. Se solo qualche giorno fa si parlava di una liaison fra l’ex moglie di Ramazzotti col modello collega Paul Ferrari, dopo aver lasciato l’imprenditore Charley Vezza, ora Marica è stata sorpresa assieme a Marco Borriello.



La Pellegrinelli infatti sarebbe stata "beccata" assieme all’ex calciatore in un centro estetico dove lui l’ha accomagnato e poi atteso che finisse il trattamento, per poi proseguire il pomeriggio assieme.



A dare la notizia “Chi” nelle “Chicche di goggip: “Lo scorso venerdì – svela la rivista - una strana coppia si è presentata nello studio della terapista estetica brasiliana Joice Rodriguez, molto in voga a Milano per la sua tecnica che dona una pancia piatta (tra i suoi clienti, Chiara Ferragni e Giulia De Lellis): stiamo parlando di Marica Pellegrinelli e Marco Borriello. L’ex moglie di Eros Ramazzotti si è goduta un lungo trattamento estetico, mentre l’ex calciatore la aspettava. Poi, hanno preso un gelato tutti insieme. Semplice amicizia o flirt in vista?”.



