Chiara Ferragni, la mamma Marina di Guardo sfoggia un fisico da urlo a 60 anni: la foto fa il pieno di like

La mamma di Chiara Ferragni fa il pieno di like. Proprio come la figlia. Marina Di Guardo, in vacanza in Sardegna, sfoggia una forma fisica perfetta a 60 anni. Scolpita in ogni punto del corpo, il bikini è da 10 e lode, come le fanno notare i follower che per lei riservano solo complimenti.

Fedez stronca il romanticismo di Stefano De Martino: ecco la risposta del rapper

APPROFONDIMENTI LA RIVELAZIONE Chiara Ferragni: «Quando ho capito che Fedez era l'uomo... FERRAGNEZ Chiara Ferragni, le prime notti con Fedez: «Non potevamo... AMORE VERO Chiara Ferragni e Fedez, il video del primo appuntamento:...

La scrittrice, oltre ad essere bellissima, ha anche eleganza da vendere, altra caratteristica molto apprezzata dai suoi fan. In questi giorni si trova a Baia Sardinia, in Costa Smeralda, dove si divide tra relax e lavoro. Domenica, infatti, è stata ospite dello Yacht Club di Porto Rotondo per parlare del suo ultimo libro, 'Dress code rosso sangue'. Insieme a lei il compagno Antonio, che non compare sui social, ma l'ultimo pranzetto in barca pubblicato tra le storie, in cui si vedono due calici di vino bianco, fa pensare a un agosto romantico. Per il momento, dunque, nessuna fuga a Ibiza dalla figlia Chiara, in vacanza con Fedez e i bambini, né dalle altre due figlie, Valentina a Saint-Tropez, Francesca invece a Milano con il piccolo Edoardo, nato a giugno.