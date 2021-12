Marina La Rosa senza filtri, la confessione a un fan: «I sex toys? Ce li abbiamo tutte. Ecco il mio»

Marina La Rosa si lascia andare a una confessione piccante e risponde senza filtri alle domande dei fan. L'ex 'gatta morta' del primo Grande Fratello ammette: «I sex toys ce li abbiamo tutte». Uno dei fan le aveva posto una domanda specifica: «Cosa ne pensi del tabù che ha sfatato Alessia Marcuzzi?», riferendosi alle stories in cui la conduttrice faceva vedere i suoi sex toys.

Leggi anche > Grande Fratello Vip, scoppia il "letto-gate": Sophie Codegoni: «Con te non c'è feeling»

Marina La Rosa e i sex toys

L'ex gieffina non si è scomposta più di tanto e ha mostrato la foto del suo giocattolo erotico. In una delle stories su Instagram ha scritto accompagnando lo scatto: «Ma quale tabù? Tutti noi abbiamo dei sex toys a casa. E menomale!». Una risposta che non delude le aspettative dei followers. Marina è nota per le sue risposte esplicite.

Marina La Rosa, i sex toys di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi ha mostrato ai followers il cassetto con i suoi vibratori dopo aver aperto il box delle domande su Instagram e lasciato che i suoi followers le chiedessero delle curiosità a cui è stata felice di rispondere, senza tabù o segreti.