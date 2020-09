Mario Balotelli e Alessia Messina si sono lasciati. Il botta e risposta su Instagram: «Ricomincio da me»

Mario Balotelli e Alessia Messina si sono lasciati. Recentemente la storia fra Mario Balotell e Alessia Messina è stata resa nota grazie ai paparazzi di “Chi” che li hanno sopresi insieme, ma la relazione, come testimoniano i rispettivi account instagram, sembra già arrivata al capolinea.



È stato quasi un botta e risposta. Ha iniziato Mario Balotelli dalle stories con un messaggio non proprio diretto: «Essere single non è una colpa – ha scritto sul social – essere fidanzati neanche! Ma conoscere la persona che dice di essere A ma in fondo è B si… perché bisogna dare il proprio tempo a chi davvero se lo merita e lo valorizza quindi, in questo caso, la colpa non loro ma nostra».

Al messaggio di Mario è seguito quello di Alessia, che chiude il discorso con un lapidario “ricomincio da me”: «Le persone diventano cieche davanti ai propri errori, ma mai muti per gli errori degli altri. Discutere, confrontare, dialogare, affrontare i problemi, ammettere colpe non condannare… Questo vuole dire maturità. Ricomincio da me”.

I motivi della crisi sono ancora sconosciuti, ma fino poco fa le cronache gossip volevano un Mario innamoratissimo, volato in Sicilia per conoscere i genitori di lei.

