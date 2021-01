Mario Balotelli, furia social: «Basta gossip stupidi e associamenti inestenti!»

Mario Balotelli interviene sul social per chiedere di fermare il gossip sulla sua vita. Mario Balotelli ha postato un messaggio dalle stories di Instagram nel tentativo di arginare le numerosi false indiscrezioni sulla sua vita privata: “Basta gossip stupidi e associamenti inestenti!”.

Mario probabilmente è venuto a conoscenza di una notizia che lo voleva in prigione e ha preso spunto per intervenire del social: “Quindi cosa sarei in prigione? – ha scritto super Mario - Ragazzi lasciatemi recuperare in pace che il mio obiettivo è il Monza e dare il meglio per questa squadra! Basta gossip stupidi e associamenti inestenti! Piuttosto sostenete e tifate il Monza che questo obiettivo stagionale è sicuramente più importante e interessante di una fake news dei gossip! Buona giornata e spero che sia stato chiaro”.

Effettivamente il gossip su Mario Balotelli sono da sempre scatenati e le ultime news su di lui lo vedevano trascorrere l’ultimo dell’anno assieme all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Nicole Mazzocato.

