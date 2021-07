Martina Maccari, lady Bonucci e l'astinenza dal marito: «Dopo 30 giorni ormai è erotica anche la mollica di pane»

La gioia per le imprese del marito, il dolore per la lontananza che dura ormai da oltre un mese. Lady Bonucci, ovvero Martina Maccari, moglie del difensore della Nazionale, si è lasciata andare a una (simpatica) battuta hot sul suo profilo Instagram per rimarcare la lunga astinenza dai "momenti intimi" con la sua dolce metà.

«Giorno 30 e rotti, ormai è erotica anche la mollica di pane», ha scritto Martina Maccari non nascondendo quindi ai suoi follower quanto le stia mancando il suo Leonardo. Ma ormai il tempo sta per scadere. Domani con la finale contro l'Inghilterra si chiuderà l'avventura ad Euro 2020 e il difensore potrà tornare dalla sua dolce metà. Con la speranza che sia dell'umore giusto, per lei e anche per tutti i tifosi azzurri.

