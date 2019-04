Domenica 7 Aprile 2019, 10:32 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2019 11:44

, la giornalista del Tg2 e ballerina di Ballando con le Stelle , ha raccontato alcuni aspetti della sua vita privata che finora erano rimasti sconosciuti ai più.Laha raccontato delle difficoltà affrontate quando è diventata mamma, a 21 anni: «Studiavo all’università e mi occupavo di mio figlio, mi davo molto da fare eppure mio marito era geloso di tutto. Questo mi ha creato tanti problemi». Prima di esibirsi a Ballando con le Stelle,ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram dedicando la sua performance a «tutte le donne che vivono l’emancipazione femminile senza perdere la loro femminilità».Nonostante le difficoltà affrontate nella vita, in veste di ballerina la giornalista mostra un grandissimo entusiasmo. Forse fin troppo "travolgente" dato che nell'esibizione ha trascinato per terra il partner Samuel Peron. Negativi i giudizi. Carolyn Smith la definisce un disastro, Selvaggia Lucarelli affonda: «Mal che vada, torni a fare il mezzobusto del tg e nessuno sa più come muovi le gambe».