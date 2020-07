Massimo Boldi lascia la fidanzata ad un passo dalle nozze: «Potevo darle troppo poco»

Ultimo aggiornamento: 17:49

lascia la giovane fidanzata II due, 34 anni di differenza (40 di Irene contro i 74 dell’attore) si dovevano sposare, poi Massimo cui ha ripensato: “La verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto”.: “Ho pensato di sposarla, a un certo punto – ha spiegato in un’intervista sul settimanale - Mi sono avvicinato quanto potevo alla sua vita. Ho conosciuto i suoi amici, preso persino una casetta a Lucca per noi due”. La situazione però faceva sentire Boldi un egoista: “Ma la verità è che potevo darle troppo poco e ho capito che sarei stato infinitamente egoista a continuare questo rapporto. E ho preferito chiudere, ma è stato un atto di onestà”.(“In ogni volto di donna che incontro io cerco sempre Marisa e poi la ritrovo solo guardando le mie ragazze. Averla amata come l’ho amata io è un dono, ma mi condanna a vivere nella continua nostalgia”) ma per Irene ci sarà sempre: “Resterà fra noi una bellissima amicizia, spero. Io per lei ci sarò sempre. Le auguro di trovare la persona giusta, capace di darle tutto ciò che desidera”.