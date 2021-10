Massimo Boldi, l'ex Loredana De Nardis e il passato da spogliarellista: le foto segrete

La storia d’amore, o presunta tale, tra Massimo Boldi e Loredana De Nardis è diventata, nelle ultime settimane, una vera e propria soap opera. Dall’addio, recente secondo lui, tre anni orsono secondo lei, alla nuova relazione dell’attrice, al passato hot della stessa: Dagospia, qualche settimana fa, aveva infatti rivelato che Loredana e Massimo si erano conosciuti in un night club di Riccardo Schicchi, dove lei faceva la spogliarellista.

Massimo Boldi compie 76 anni: «Non finirò mai di ringraziare il mio pubblico»







E il settimanale Spy conferma questa rivelazione, con alcune foto inequivocabili in cui si vede la De Nardis seminuda sul palco. “Le immagini non lasciano dubbi - si legge nell’articolo - Confermato da alcuni testimoni di quell’ambiente che lavoravano nei locali Viva Las Vegas e No Limits”. Boldi al Corriere aveva detto di non sapere nulla di questo suo passato, convinto invece che facesse la cubista in discoteca.





APPROFONDIMENTI AUGURI Massimo Boldi compie 76 anni: «Non finirò mai di... IL LEGAME Massimo Boldi, la dedica speciale a Enrica: «Nonostante i 43... FAKE NEWS Massimo Boldi rivendica Striscia la Notizia: «Fake news, il...