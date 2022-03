Massimo Giletti, la rivelazione: «Ho un amore grande per una donna»

Rivelazioni per Massimo Giletti. Nonostante la sua nota riservatezza circa il suo privato, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, il giornalista ha dichiarato di essere innamorato da ben dieci anni, ma non ha voluto svelare l'identità della donna in questione, né parlare in maniera dettagliata della loro relazione. «Ho un amore grande per una donna mi vive dentro da dieci anni. Un sentimento al riparo, come un giardino segreto che non voglio dividere con nessuno».

Questa dichiarazione ha lascia sorpresi i fan del conduttore di La7 che, in altre circostanze, non ha mai fatto trapelare nulla. Della sua donna, di cui non ha voluto svelare l'identità, ha parlato come un rifugio, capace di tenere le redini di una relazione che non cede alla routine, cosa che non è mai riuscito a gestire nei rapporti interpersonali, come rivela: «Una certezza a cui ritornare, un’àncora. Perché poi sono sempre alla ricerca di altro, un volto nuovo, un innamoramento. Sono un pasticcione. Ho vissuto emozioni bellissime, non c’è nulla di più travolgente. Ma la quotidianità mi uccide, non riesco a superarla. Neanche da ragazzo». Chi sarà dunque, il grande amore di Giletti?

Finora, tra le liaison più note c'è senza dubbio quella con Antonella Clerici, finita a seguito di desideri e progetti di vita differenti, seguito poi dall'incontro con la deputata del Partito democratico Alessandra Moretti, relazione conclusa dopo qualche tempo.