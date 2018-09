Fuga a Nerano per Mathilde Gøhler: «Un sogno essere di nuovo qui» Foto

Venerdì 21 Settembre 2018, 11:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - Appena ne ha avuto la possibilità, è tornata in Campania. Lì, tra la penisola sorrentina, l'isola di Capri e la costiera amalfitana, dove aveva già fatto sfoggio della sua bellezza mozzafiato nello scorso mese di giugno. «Un sogno essere di nuovo qui», sottolinea su Instagram Mathilde Gøhler. La 26enne modella danese ha postato sul social network alcune fotografie del suo nuovo soggiorno campano: scatti che, in un batter d'occhio, hanno fatto il giro del web facendo incetta di 'like' tra i follower.Capelli biondi e occhi chiari, fisico statuario e sguardo magnetico, Mathilde è stata avvistata nella baia di Recommone: un luogo magico, lungo la costa di Massa Lubrense, che ogni estate attira migliaia di vip e personaggi del jet-set internazionale. Il corpo perfetto, esaltato da un bikini tanto semplice quanto sexy, e la sensualità nordica della Gøhler, modella contesa dalle maggiori agenzie internazionali, non sono di certo passati inosservati. E nemmeno la sua posa sensuale e rilassata, in uno scollatissimo vestitino rosso, nelle acque che bagnano Positano.Nelle scorse settimane la bella 26enne danese era stata fotografata tra Porto Cervo, in Sardegna, e Mykonos, isola greca gettonatissima tra giovani e vip. Prima ancora Mathilde si era concessa qualche giorno di relax, all'insegna del sole e del mare, tra la penisola sorrentina, l'isola di Capri e la costiera amalfitana. E anche in questo caso aveva incantato i fan e i suoi 950mila follower di Instagram con una raffica di foto capaci di esaltare il suo fisico statuario e la sua bellezza acqua e sapone.