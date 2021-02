Matilda De Angelis mostra la sua pelle segnata dall'acne: «Non credete a tutto quello che vedete al cinema»

L'attrice bolognese Matilda De Angelis si riprende struccata sul set del suo ultimo film, mostrando senza timore sui social i segni lasciati sulla sua pelle dall'acne. «Non cretede a tutto quello che vede», dice ai suoi followers in una storia Instagram, lanciando un messaggio di accettazione del proprio corpo di fronte alle naturali imperfezioni che lo caratterizzano.

Matilda De Angelis per The Undoing: «Le scene di nudo? Ero molto serena»

«La mia pelle in questo film sembrerà pazzesca quando lo vedrete (se lo vedrete) al cinema. La verità è che non è così. Ricordatevi di non credere a tutto quello che vedete» scrive Matilda. «Non ammazzatevi per raggiungere canoni estetici che non esistono. Valete molto più di tutto questo e ricordate: siate gentili e pazienti con voi stessi» conclude. Rispondendo poi alle fan che la ringraziano per i suoi messaggi di body positivity, l'attrice aggiunge «Siete voi che mi fate sentire bene, grazie, mi fate sentire sicura».

Ma non è la prima volta che Matilda De Angelis si impegna a lanciare messsaggi importanti come questo sui suoi canali social. Già lo scorso dicembre aveva stupito tutti, infrangendo i taboo dell'imperfezione nel mondo del cinema. «Ci sono cose che non si possono controllare e quest’anno ce l’ha insegnato bene. Ci sono cambiamenti che dobbiamo accettare nella nostra vita e, insieme ad essi, la percezione di noi stessi e del mondo che ci circonda» aveva scritto sotto una foto che mostrava le sue imperfezioni.

Matilda lanciata da Matteo Rovere con "Veloce come il vento", in questi giorni protagonista nella serie Hbo "The Undoing - Le verità non dette", con Nicole Kidman e Hugh Grant, sarà co-conduttrice per una sera al prossimo Festival di Sanremo 2021.

Sanremo 2021, Rai: «Si farà nel rispetto dei protocolli sanitari». Ci sarà anche Matilda De Angelis

