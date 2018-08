Matrimonio Ferragnez: Fedez vestirà Versace, Chiara Ferragni abito da sposa di Dior: «ho l'abito dei miei sogni»

Mercoledì 29 Agosto 2018, 19:36 - Ultimo aggiornamento: 29-08-2018 20:27

Mancano davvero pochissimi giorni al matrimonio più atteso dell'anno, quello tra Fedez e Chiara Ferragni, che come ormai tutti sanno si sposeranno il 1° settembre a Noto. La fashion blogger è già atterrata in Sicilia con baby Leon, mentre Fedez la raggiungerà a breve. Intanto i Già qualche settimana fa il rapper aveva rivelato che avrebbe indossato un completo Versace ma solo nelle ultime ore ha mostrato un dettaglio molto particolare del suo look da matrimonio: i gemelli. continuano a condividere con i propri follower ogni minuto sui propri account social. Già qualche settimana fa il giudice di XFactor aveva rivelato , in una delle sue stories, che avrebbe indossato un completo Versace, ma poche ore fa ha svelato un nuovo dettaglio: i gemelli.Forma classica tonda, dorati e al centro, la medusa , logo dell'atelier italiano. Mistero assoluto, invece sull'abito della Ferragni, quello che però finalmente possiamo dirvi è che sarà firmato da Dior. Pochi minuti fa la Ferragni ha postato una foto con Maria Grazia Chiuri, direttore artistico delle linee femminili di Dior: «Mistero svelato - scrive - mi vestirò con un abito personalizzato @dior haute couture di @mariagraziachiuri . Spero che vi piaccia, Maria Grazia ha davvero creato l'abito dei miei sogni ❤️ #TheFerragnez»Il matrimonio sarà in stile Coachella e sarà possibile di seguire l’evento sui social, perchè la coppia ha deciso di non vendere nessuna esclusiva per dare la possibilità ai fans di sentirsi comunque partecipi del grande giorno. L'hastag uficciale è #theferragnez