Chiara Ferragni e Fedez, dopo il matrimonio: tutto quello che è successo alla festa

Domenica 2 Settembre 2018, 11:30 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2018 11:39

Doveva essere il royal wedding all'italiana e così è stato: il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni non ha deluso le aspettative e si è trasformato in un evento che ha catalizzato l'attenzione degli utenti dei social network in un turbinio di luci e fuochi d'artificio tra gadgets targati #TheFerragnez e giochi da luna park. Milioni di persone hanno seguito le stories su Instagram dai profili degli sposi e da quelli dei privilegiati invitati. «Ogni ricordo è più importante condividerlo che viverlo», recita al ritornello la canzone del rapper “Vorrei ma non posto”, la stessa galeotta che li ha fatti innamorare e chiunque abbia partecipato alle nozze non ha potuto esimersi dal filmare, scattare e pubblicare.Nella splendida cornice della Dimora delle Balze, a 40 chilometri dalla siciliana Noto, la coppia si è scambiata il sì e le rispettive promesse. Il party si è svolto in giardino sotto migliaia di luci atte a riprodurre un suggestivo cielo stellato. Per l'occasione un primo cambio d'abito per la Ferragni: l'abito di Dior in pizzo è stato sostituito da un altro, sempre a firma Maria Grazia Chiuri, scollato e principesco con ricamate le frasi della canzone con cui Fedez ha fatto la proposta di matrimonio.Dopo il taglio della torta, tra note romantiche e piccoli effetti speciali, la festa si è spostata in un vero e proprio luna park. Una fase più goliardica che ha necessitato un nuovo cambio d'abito. In corto Chiara si è lanciata in un balletto in stile Grease, mentre gli invitati hanno decisamente apprezzato la ruota panoramica altissima e il tiro al bersaglio per accaparrarsi le bambole Ferragni.I volti della coppia reale hanno sostituito su tazze e gadget le facce dei più nobilissimi William e Kate per una festa che ha puntato su ironia e baldoria. Non sono mancate le giostre e la musica. Fedez si è esibito cantando alla chitarra i suoi successi e le cover più amate. Dallo stesso palco Chiara ha lanciato il bouquet raggiungendo la folla di amiche che aspettavano a braccia alzate.Il cantante ha poi mostrato con orgoglio sulle stories di Instagram «l'unica cosa del matrimonio» a cui dice di aver pensato lui: un puttino di ghiaccio che urina vodka. Molti gli amici che hanno approfittato della trovata per avvicinarsi e bere suscitando l'ilarità degli sposi e dei presenti.Come durante la sera prima, gli ospiti si sono scatenati sulle note dei tormentoni dell'estate cantati live da Giusy Ferreri, amica di Fedez e invitata alle nozze. Tanti i vip presenti, ma sono mancati all'appello J-Ax, Paris Hilton, Bianca Balti e la coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti.I festeggiamenti si sono protratti fino all'alba e il tutto è stato condiviso sui social network dagli sposi, dai parenti e dagli invitati. Un ritorno alla spensieratezza dell'infanzia, nonostante i trent'anni e l'impegno preso d'ora in avanti nella costruzione di una vera e propria famiglia.