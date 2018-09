Matrimonio Ferragni - Fedez, il ricevimento: tutti i dettagli, menu compreso. L'ingresso degli Sposi al ricevimento Guarda il Video

Sabato 1 Settembre 2018, 22:32 - Ultimo aggiornamento: 01-09-2018 23:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' ilpiù social dell'anno -stiamo parlando di ben- ma allo stesso tempo molto tradizionale. Dopo essersi scambiati delle emozionanti promesse e aver pronunciato il fatidico «sì lo voglio»,fanno ufficialmente il loro ingresso al party di nozze come marito e moglie. L'allestimento in pieno stile country chic, presso la, è brillante proprio come il secondo vestito, sempre di Dior, che ha deciso di indossare Chiara.Milioni di luci coprono il soffitto, come a voler ricreare una suggestiva notte stellata, mentrele decorazioni floreali sono a cura del floral designerche è stato scelto dalla coppia per rendere ancora più magico e spettacolare il set del matrimonio.