Isoardi e Salvini, frecciatine a distanza. E lei pubblica la foto dei fiori regalati dal bel collega

Martedì 6 Novembre 2018, 09:15 - Ultimo aggiornamento: 06-11-2018 10:17

Elisa e Matteo, la telenovela continua. I Brooke e Ridge d'Italia, che in realtà sono lui vicepremier e lei una conduttrice Rai, continuano a inviarsi post a distanza conditi da frasi, frecciatine e messaggi neanche troppo velati. Ieri la Isoardi e Salvini hanno dato la buonanotte al popolo social che in queste ore si è appassionato alla fine della loro storia d'amore allo stesso modo: ovvero pubblicando l'immagine di un mazzo di fiori.La bella conduttrice ha postato la foto di un mazzo di rose rosa con tanto di immancabile dedica: «Grazie Ivan Bacchi per questi meravigliosi fiori». Un omaggio consolatorio per queste giornate difficili? Per la cronaca (e soprattutto per gli amanti del gossip) Ivan Bacchi è l'affascinante ex inviato della Prova del Cuoco, ora promosso a conduttore accanto a Elisa al posto dell'ex rugbista Andrea Lo Cicero. Artista poliedrico, dal cinema è passato alla tv: qualcuno lo ricorderà per i numerosi film di successo da “Tre Metri Sopra al Cielo” alle “Fate Ignoranti” e “La Finestra di fronte. Tra i due in studio sembra esserci molto affiatamento: una mossa per far ingelosire Matteo?Dal canto suo Salvini si lecca le ferite e pubblica una sua foto solo soletto in Africa, dov'è impegnato in un viaggio di lavoro. accanto a un'orchidea: «Notte Amici, vado a letto sicuramente triste ma sereno. Grazie, grazie, grazie».Proprio ieri il vicepremier aveva risposto al post di addio della Isoardi con una frase al velento: «Per educazione, carattere e rispetto non ho mai buttato in piazza la mia vita privata, non comincerò a farlo adesso, agli Italiani non interessa. Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò anche commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo.Peccato, qualcuno aveva altre priorità».