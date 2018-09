Mauricio Galdi:«Quello vero sono io», ed è scontro tra Ken a Domenica Live

Domenica 23 Settembre 2018, 17:58 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 18:02

Chirurgia plastica sotto i riflettori ancora una volta a Domenica Live. In studio, Rodrigo Alves, il Ken umano, e Angelo Sanzio, il Ken italiano, in attesa di vedere quello che Barbara D’Urso annuncia come «l’unico vero Ken, riconosciuto», Mauricio Galdi.«Mio papà e mia mamma sono nati a Reggio Calabria, ma io sono andato in Brasile quando avevo tre mesi. Ho fatto una ventina di interventi chirurgici», dice Mauricio, che ha speso circa 1 milione di euro per cambiare aspetto.Tutto è iniziato, a 17 anni, quando tentava di iniziare a fare l’attore gli è stato detto che non era abbastanza bello. Barbara D’Urso propone un confronto tra Rodrigo,che invece di interventi ne ha fatti circa sessanta, e Mauricio.«Il chirurgo che gli ha rifatto gli addominali è lo stesso che li ha rifatti a me», dice Rodrigo che tiene molto al suo ruolo di Ken: «Barbara, non ero io il tuo Ken?».Intanto, Sanzio annuncia: «Tra qualche giorno mi rifarò di nuovo il naso. Io non ci respiro, la punta del mio naso non mi è mai piaciuta quindi…».«In questo momento non sono fidanzato, sto lavorando molto», dice Mauricio.«Lo avrei invitato a cena - dice Cristian Imparato, in videocollegamento - non ho nessuna fidanzata, non potrei mai averne, adesso lo sai».Barbara D'Urso corregge la domanda: hai una fidanzata o un fidanzato?«Sono single - risponde Imparato, che poi parla di Mauricio - A livello chirurgico, è fatto bene, ma io avrei fatto meno».