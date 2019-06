Mauro Icardi, la foto con una mora misteriosa scatena il gossip. E Wanda Nara reagisce così

Giovedì 20 Giugno 2019, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 15:03

La presenza di una mora misteriosa accanto a Mauro Icardi sta scatenando il gossip. Dopo le foto apparse su Novella 2000 in molti si chiedono se il matrimonio tra il calciatore e la moglie Wanda Nara sia in crisi. Gli scatti mostrano l'attaccante dell'Inter di notte all'uscita da un locale milanese. Icardi si avvicina alla donna misteriosa, chiacchiera e la saluta in modo confidenziale. Tutto questo, prima di partire con la famiglia per le vacanze estive.Solo un saluto, ma l'assenza della moglie e manager ha insospettito qualcuno. Wanda aveva anche annunciato l'addio alla televisione per poter stare più con i figli e con il marito. Chissà se già non sentisse odore di tradimento. Il gossip, intanto, sembra non aver affatto preoccupato Wanda, che sta documentando sui social le sue vacanze extralusso in Oriente.La coppia è volata in Giappone e si sta godendo la pausa estiva. Queste foto compromettenti pubblicate dal settimanale sembrano non minare l'armonia familiare. Intanto, è caccia all'identità della ragazza. Staremo a vedere.