Mauro Icardi e Wanda Nara, reunion di famiglia dopo i rumors sul "divorzio". Ecco dove si trovano

Reunion di famiglia per Mauro Icardi e Wanda Nara. Aria di divorzio? A quanto pare, assolutamente no. I due volano a Ibiza con le figlie Francesca e Isabella per godersi insieme una vacanza in relax, lontani dai rumors e le malelingue. Pochi giorni fa il calciatore del Psg ha smentito la famosa crisi che ha investito la coppia, pubblicando sui social un dolce reel dei momenti più romantici con la bella Wanda, in sottofondo l' audio recitava "Se parlano male di te, lasciali perdere".

APPROFONDIMENTI VIRALE E FURIOSO Mauro Icardi smentisce con un video le voci di divorzio da Wanda... RIVELAZIONI Wanda Nara e Icardi, Pochettino rompe il silenzio: «Nello... POSA SEXY Wanda Nara, lato B da urlo e doccia sexy sullo yacht a Ibiza:...

Mauro Icardi smentisce con un video le voci di divorzio da Wanda Nara: «Se parlano male di te, lasciali perdere»

Mauro Icardi e Wanda Nara di nuovo insieme

Icardi ci tiene a mostrare che il suo matrimonio è stabile, che non è traballante e che il suo amore per Wanda è più forte che mai. Nell'ultimo post su Instagram i due sono di nuovo insieme, più uniti di prima, pronti per zittire i giudizi e le polemiche. Tornano nella splendida isola, appaiono felici e per la prima volta, dopo il putiferio sul "divorzio", anche la Nari pubblica una storia con il marito.

Il calciatore, nelle sue storie, sottolinea che la sua essenza in squadra non è dovuta a nessun "problema personale" come è stato riportato da alcuni magazine, ma che è un suo diritto avere dei giorni di riposo lavorativi, che ha deciso di trascorrere con la famiglia.