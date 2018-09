«Mauro Marin non vede suo figlio», la denuncia in tv dell'ex compagna Jessica

Domenica 16 Settembre 2018, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 16-09-2018 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauro Marin è diventato padre da due mesi ma non vede il figlio. A dirlo è l’ex compagna Jessica, che ha scelto Domenica Live per raccontare al sua storia con l’ex gieffino.«Quando è nato nostro figlio - dice Jessica - gli ho mandato un messaggio, lui lo ha letto ma non ha risposto».La storia d’amore aveva appassionato le fan di Marin e del Grande Fratello 10, edizione che proprio Marin ha vinto. Ad annunciare la fine della relazione era stato lui stesso dalle sue pagine facebook. In quel momento, già sapeva che sarebbe diventato padre, Jessica infatti era incinta. Il messaggio però era stato chiaro. «Dopo quattro anni di conoscenza e oltre otto mesi di convivenza per incompatibilità e divergenze insanabili con la famiglia della mia compagna mi ritrovo di nuovo da solo».Dopo la nascita del piccolo, due mesi fa, Marin non si sarebbe più fatto vedere o sentire dall’ex compagna, neppure per il bimbo. Per i dettagli della storia, però, Barbara d’Urso ha rimandato alla prossima puntata.