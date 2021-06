Max Allegri e Ambra, cena romantica da Paolino a Capri prima del ritorno alla Juve

Continua il viavai di vip sull’isola di Capri, in particolare di quelli legati al mondo del calcio. Venerdì sera è toccato all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri che con la compagna Ambra Angiolini è giunto nel porto turistico a bordo del Capa Secca, il suo Aicon 72 per dirigersi poi al ristorante “Da Paolino Lemontrees”, iconica Limonaia dell’isola, per una romantica cena.

La coppia proveniva da Sant’Angelo di Ischia, la parte più esclusiva e riservata dell’isola verde dove prima di partire si è concessa un breakfast da Il Pescatore di patron Paolo, ristoratore della stessa famiglia di Paolino a Capri.

Il tecnico bianconero sta godendo gli ultimi giorni di vacanza con una crociera fra le isole e le costiere prima di tornare dopo due anni sul ponte di comando della formazione guidata da Cristiano Ronaldo.

Fra i piatti scelti dai due ospiti per la cena, anche il pollo grigliato al limone, specialità caratteristica del locale e ricetta tra le preferite del padre di Lino, attuale proprietario del locale. Dopo il dessert e prima di tornare al porto per risalire a bordo del Capa Secca, Max ed Ambra si sono concessi ai fan per qualche selfie e la tradizionale foto per l’albo d’oro del ristorante che ritrae l’allenatore con il proprietario del celebratissimo ristorante green immerso nel verde della limonaia e contornato dagli scavi archeologici del Palazzo a Mare sede romana dell’imperatore Augusto.

Turista per caso nella stessa sera nel locale di patron Lino anche il noto stilista Thomas Jacob (Tommy) Hilfiger, accompagnato dall’imprenditore caprese Roberto Russo.