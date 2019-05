Max Pezzali, matrimonio in gran segreto con la sua Debora a Pavia

Martedì 7 Maggio 2019, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 07-05-2019 13:05

Max Pezzali ha sposato la sua Debora Pelamatti. Per l'ex frontman degli 883 si tratta delle seconde nozze, questa volta celebrate in gran segreto in una frazione della sua città, Pavia.Di fronte a pochissimi invitati, gli amici e i parenti più stretti della coppia, Max Pezzali e Debora Pelamatti hanno pronunciato il fatidico sì nelle cornice di Villa Necchi, a Belcreda di Gambolò (Pavia). A celebrare l'unione è stato Alessandro Cattaneo, ex sindaco di Pavia: lo riporta anche il Giornale di Pavia . La notizia è passata praticamente sotto silenzio, anche perché del matrimonio, sugli account social dei due sposi, non c'è alcuna traccia.Max Pezzali, 52 anni, e Debora Pelamatti, 43, si erano conosciuti nel 2008, ai tempi della separazione e del divorzio tra il cantante e la prima moglie, Martina Marinucci. La loro è stata una grande amicizia, durata anni e poi sbocciata nell'amore: dopo oltre tre anni di fidanzamento, i due hanno deciso di fare il grande passo. Debora, originaria della provincia di Brescia, lavora a Milano ma è ormai pavese d'adozione: la coppia, infatti, aveva già programmato di andare a vivere nel capoluogo che ha dato i natali al leggendario leader degli 883.