Megan Fox si trasforma in Pamela Anderson per Halloween: mini abito in lattice e seno in vista

Megan Fox e Machine Gun Kelly per Halloween hanno optato per un costume insolito ma che ha conquistato tutti. Da sempre al centro dei riflettori i due non sono passati inosservati durante la notte più spaventosa dell'anno per la loro curiosa trasformazione. Nessun travestimento spaventoso, Megan Fox e il compagno si sono travestiti in Pamela Anderson e Tommy Lee.

La festa di Halloween

Megan Fox e Machine Gun Kelly hanno partecipato ad un'insolita festa a tema tra le lussuose ville di Beverly Hills, a Los Angeles. L'attrice di Jennifer's body e il suo futuro marito si sono trasformati nella coppia più in voga degli anni '90: Pamela Anderson e Tommy Lee.

Megan è entrata in maniera impeccabile nel personaggio, partendo dal vestito super aderente in lattice e bicolore che ha messo in evidenza il corpo dalla forma tonica. Scollato sul davanti, Megan ha lasciato ben in vista il seno prosperoso. Il look audace ha convinto tutti, soprattutto per l'incredibile somiglianza: Megan, ha poi arricchito il costume, con delle lunghe ciocche bionde che ricordano l'attrice di Baywatch.

In vero stile Tommy Lee, Machine Gun Kelly ha indossato dei pantaloni neri in pelle abbinati a un gilet bianco. La somiglianza è incredibile anche per il compagno di Megan, che ha ricostruito l'immagine di Tommy Lee in ogni suo particolare.