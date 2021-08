Megan e Harry insieme a William e Kate? Il dilemma di Victoria Beckham per le nozze del figlio Brooklyn con Nicola

Si profila una scelta difficile per l'ex Spice Girl Victoria Beckham, 47 anni, in occasione del matrimonio di suo figlio Brooklyn Beckham, 22 anni, con la bionda modella, attrice, produttrice di ottima famiglia Nicola Anne Peltz, 26 anni, figlia della top model Claudia Heffner e del magnate delle bibite "Snapple", Nelson Peltz. La preoccupazione di Victoria non è legata alle quotazioni della futura nuora in fatto di recitazione: Nicola ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati