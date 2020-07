Meghan Marke, la voce su Wikipedia modificata prima del fidanzamento con Harry: cosa c'era scritto prima

Ultimo aggiornamento: 11:04

La voce disuè stata modificata pochi giorni prima che venisse rivelata la sua relazione con il principe Harry. Secondo il The Telegraph, la voce dedicata all'ex star di Suits è cambiata e la sua attività lavorativa è passata da "attrice e modella " a "attrice, attivista, filantropa" il 9 ottobre 2016.Secondo il giornale altre modifiche includevano la rimozione di ogni menzione del ruolo di Meghan come "ragazza valigetta" nello show televisivo Deal or No Deal e allo stesso tempo, una sezione umanitaria è stata aggiunta alla pagina, citando il lavoro di Meghan nell'arena socio-politica e il suo titolo di Ambasciatrice globale per World Vision Canada: "Ha anche lavorato - si legge nell'aggiunta - con The United Nations Women, dove, come avvocato, ha presentato al quartier generale delle Nazioni Unite per la campagna per l'uguaglianza di genere di HeforShe nel settembre 2014".Le modifiche alla pagina Wikipedia di Meghan sarebbero state apportate da un utente senza nome con un indirizzo IP collegato a una società di pubbliche relazioni di Los Angeles, anche se il tabloid sottolinea che "non c'è nulla che suggerisca che Meghan sia mai stata rappresentata dalla società".Nel frattempo, una nuova biografia reale intitolata Finding Freedom afferma che la coppia sarebbe stata informata che un tabloid stava pianificando di rivelare la loro storia d'amore, ma non c'è alcuna prova che sia stata Meghan a dare lo scoop