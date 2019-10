Meghan Markle, l'album dei ricordi delle recite scolastiche: i capelli il suo punto di forza

Da quando si è sposata con il principe Harry, Meghan Markle ha uno dei volti più conosciuti al mondo. Negli anni ha cambiato il look, ma quando era bambina i suoi capelli da afroamericana erano un tratto distintivo. Dalle scuole californiane che frequentava negli anni Ottanta, la Hollywood Little Red House School e la Immaculate Heart High School di Los Angeles, è uscito un album dei ricordi - insolitamente in bianco e nero - che la mostra da bambina e adolescente.

Lanon aveva i capelli lisci come ora, ma li portava voluminosi, crespi, ricci e con una frangia vistosa. La si vede da sola o in fotografie di gruppo accanto ai suoi compagni di classe. Non sapeva ancora quale sarebbe stato il suo destino, ma la recitazione era una passione che già coltivava. Oltre agli annuari, sono state diffuse anche le immagini della sua recita scolastica "

Prima di entrare a far parte della Famiglia Reale, infatti, Meghan era un'attrice, protagonista della serie televisiva "Suits", ed era cresciuta a Hollywood. Nelle immagini della recita Meghan è disinvolta e ha già una padronanza perfetta del palco. Tra le sue passioni anche quella delle gite all'aria aperta. Anche Meghan è stata una piccola scout, proprio come la cognata Kate Middleton.

