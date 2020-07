Meghan Markle, ansia per il principe Harry: «È chiuso e intrappolato...»

Ultimo aggiornamento: 22:30

A poche ore dalla diffusione del video in cui il principe Harry e Meghan Markle hanno parlato del Commonwealth e della necessità di riconoscere gli errori del passato coloniale (mettendo in grave imbarazzo la regina Elisabetta), scatta l'allarme sulla situazione del secondogenito di Lady Diana.Come riporta il Daily Mail, l'esperta di linguaggio del corpo, Judy James, avrebbe affermato: «».E aggiunge: «L'inquadratura mostra Meghan quasi nel centro della ripresa, in grado di utilizzare lo spazio che ha alla sua sinistra per gesticolare e permettere alla sua passione di essere illustrata mentre parla.A differenza di sua moglie Meghan Markle che adotta il solido sguardo che suggerisce l'ascolto attivo e la devozione mentre parla,».I fan del principe Harry si sono scatenati su Twitter rilanciando l'hashtag #FreePrinceHarry. «», scrivono i follower.