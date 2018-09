Meghan Markle, l'attacco della sorellastra su Twitter: «Sei snob e arrogante»

Martedì 11 Settembre 2018, 20:34 - Ultimo aggiornamento: 11-09-2018 21:19

Non c'è pace per la consorte del principe Harry,, che continua a subire duri attacchi dalla sua famiglia. Stavolta a prendersela con la duchessa di Sussex è, la sua sorellastra. Con una serie di tweet apparsi sul suo profilo privato, Samantha Markle ha definito Meghan «arrogante» e «snob», parodiando il suo titolo di duchessa con un poco elegante gioco di parole in lingua inglese.Nell'occhio del ciclone il complicato rapporto con il padre, verso cui Meghan - si legge nell'invettiva di Samantha - dovrebbe assumere un atteggiamento più «umano», in quanto «lui le ha dato tutto» e «c'è sempre stato per lei». I tweet sono stati inondati di insulti da parte dei fan della duchessa, ma la donna si è difesa affermando: «Sono semplicemente onesta». Sarà forse in virtù di questa onestà che Samantha ha cambiato il suo cognome in Markle - precedentemente era Grant - solo all'indomani della notizia del fidanzamento della sua sorellastra con il principe d'Inghilterra?