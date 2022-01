Meghan Markle attesa agli Oscar, il principe Harry frena: «Non vuole incontrare Kristen Stewart»

Grande attesa agli Oscar per Meghan Markle e il principe Harry. I duchi di Sussex sarebbero stati invitati al più importante evento hollywoodiano che si terrà il 27 marzo prossimo, ma la partecipazione della coppia non è ancora sicura. L'ex attrice, probabilmente desiderosa di tornare nel suo ambiente,non vedrebbe l'ora di sfilare sul red carpet, ma il consorte teme di imbattersi in Kristen Stewart.



Meghan Markle, Harry non vuole vedere Kristen Stewart

Harry è il più titubante tra i due ed è per questo che pare non abbia ancora sciolto le riserve. Quello che lo preoccupa è la possibilità di incontrare a qualche party post premiazione l'attrice di Twilight. Non ci sono ragioni personali, ma Kristen ha interpretato la mamma, la principessa Diana, nel discusso film "Spencer".

Meghan Markle, l'odio di Harry verso il film "Spencer"

Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che il secondogenito di Lady Diana non avrebbe particolarmente gradito la pellicola in corsa per l'Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles. Rifiutare l'invito degli organizzatori potrebbe essere letto come un atto di protesta nei confronti dei produttori di questo film. Eppure Meghan non può perdere l'occasione di cementare il suo ritorno a Hollywood. Sorge il sospetto, infatti, che la duchessa stia preparando oltre a un ingresso in politica anche un ritorno sul grande schermo.