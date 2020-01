Meghan Markle aveva pianficato la fuga? Ecco le prove: «Mobili e vestiti erano già in Canada»

Meghan Markle aveva pianificato tutto fin dall'inizio? In Gran Bretagna c'è chi la pensa così. Il Daily Mail individua alcuni indizi che lasciano pensare che la duchessa di Sussex fosse pronta già da tempo a tornare in Canada. Prima di spostarsi a Londra, infatti, Meghan aveva lasciato i mobili della sua vecchia casa di Toronto in un magazzino. Il trasloco a Vancouver, non a caso, è avvenuto in tempo record.

Nelle prime foto da "borghese", inoltre, ha anche sfoggiato i vecchi vestiti. Un testimone racconta al tabloid britannico: «Si è fatta spedire da Toronto a Vancouver tutti i suoi effetti personali, compreso il guardaroba, che aveva lasciato due anni e mezzo fa». Tutti dettagli che non sono sfuggiti agli osservatori più attenti. «Sposare Harry è sempre stato il suo piano B. Meghan ha sempre programmato il suo ritorno in Nord America dato che, fin dall’inizio, ha cercato una dimora perfetta per la sua vita sul suolo canadese», dice la fonte. Meghan Markle non ha mai chiuso in questi anni il suo rapporto con il Canada, paese dove viveva quando recitava nella serie "Suits". Un segnale, questo, molto chiaro per gli opinionisti inglesi.

