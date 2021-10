Il padre di Meghan Markle ci ripensa: «Non ho mai visto i miei nipoti ma non porterò in tribunale mia figlia e Harry»

Il padre separato di Meghan Markle, Thomas Markle, ha detto a Good Morning Britain che non intraprenderà azioni legali per ottenere la visita ai suoi due nipoti, Archie Harrison e Lilibet Diana . Nonostante abbia affermato che "diversi avvocati" gli avevano parlato di tentativi riusciti da parte di alcuni nonni nello stato della California, Thomas Markle ha dichiarato di non voler "coinvolgere" i suoi giovani nipoti nella faida in corso tra lui e i Sussex.

Quando gli è stato chiesto da Susanna Reid e Richard Madeley se avesse preso in considerazione un'azione legale, Thomas Markle ha detto: «Sì, mi è stato detto da diversi avvocati che alcuni nonni hanno fatto causa per vedere i loro nipoti e hanno vinto. on lo farò. Non voglio coinvolgere i miei nipoti come pedine in un gioco, non fanno parte di un gioco. Sono i miei nipoti».

Thomas Markle, ex direttore delle luci di 76 anni non ha incontrato nessuno dei suoi nipoti e, a parte una conversazione telefonica, deve ancora incontrare il principe Harry.

In precedenza aveva affermato durante un'intervista con Fox News che intendeva intraprendere un'azione legale contro sua figlia e suo genero, al fine di ottenere la possibilità di incontrare i suoi due nipoti. Anche durante la sua conversazione con Good Morning Britain, Thomas Markle ha condiviso un messaggio ai suoi due nipoti per dire che provenivano da "due famiglie amorevoli". Sebbene si creda che Meghan abbia condiviso una stretta relazione con suo padre durante la sua infanzia e adolescenza, non si sono più parlati dal suo matrimonio con il principe Harry.