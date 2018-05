Meghan Markle, ecco le 10 cose che non potrà più fare da duchessa

Sabato 26 Maggio 2018, 14:19 - Ultimo aggiornamento: 26-05-2018 15:27

Il matrimionio tra il principeha fatto sognare il mondo intero. Un miliardo di persone hanno sospirato all'unisono per lo sguardo innamorato di lui e il sorriso raggiante di lei. Ma per entrare a far parte della royal family, laavrebbe dovuto rinunciare a qualcosa...Secondo il sito Vanity Faire , ecco le 10 cose che Meghan non potrà più fare.1) Non potrà più parlare di politica. I Windsor non votano e dovrebbero restare neutrali2) Niente più vongole e aragoste per Natale. La regina Elisabetta avrebbe bandito crostacei e molluschi dal menù per evitare reazioni allergiche.3) Sponaneità addio, la regina darebbe il ritmo a ogni evento. Se la regina mangia, si mangia. Se si siede, ci si siede. E se si dorme sotto lo stesso tetto della sovrana, mai andare a letto prima di lei.4) Vietati i soprannomi, come Kate e Will. Niente da fare. Per tutti ora Meghan Markle sarà la duchessa del Sussex e non più Meg.5) L'unico bacio consentito in pubblico è quello nel giorno delle nozze. D'ora in poi, niente effusioni "en plein air".6) Meghan potrà sbizzarrirsi con i cappellini, ma fino alle 6 del pomeriggio. Dopodiché, sarà il momento della tiara.7) Niente selfie. La regina Elisabetta non li sopporterebbe, travondoli «sconcertanti e strani».8) Niente più shopping da sola, in giro per vetrine. Meghan dovrebbe fare sempre riferimento al suo staff, tutto al femminile.9) Meghan, che ha già rinunciato al suo lavoro di attrice, non potrà più firmare autografi.10) Come dovrà sedersi la duchessa? Addio alle gambe accavallate.