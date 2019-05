Meghan Markle, il fratello Thomas resta senza casa e l'accusa: «Sono homeless a causa sua»

Giovedì 30 Maggio 2019, 14:17 - Ultimo aggiornamento: 30-05-2019 16:54

Meghan Markle, il fratello Thomas torna a far parlare di sé. Non si abbassa la tensione tra la duchessa di Sussex e il fratello 52enne. L'uomo infatti torna infatti ad accusare Meghan per essere rimasto senza casa e senza lavoro: «Sono homeless a causa sua».Come riporta il Mirror, l'uomo sarebbe costretto a soggiornare in un hotel dell'Oregon con la fidanzata e i due cani, perché sarebbe stato buttato fuori di casa dal padrone dell'appartamento in cui viveva. Non è tutto. All'inizio dell anno Thomas ha perso anche il lavoro di vetraio. «Questo è il punto più basso della mia vita - ha detto - vivere in una piccola camera d'albergo con la mia fidanzata e suo figlio. E tutto perché la mia vita è finita sotto i riflettori senza che io lo volessi. Sono state dette cose tremende su di me. Per tutti sono il fratello pazzo di Meghan. Per questa ragione ho perso il lavoro e sono stato buttato fuori di casa».Ma la versione del proprietario dell'appartamento sarebbe diversa: «Thomas Markle Jr era disumano. Ha danneggiato la mia proprietà e mi deve dei soldi». L'uomo era stato arrestato dalla polizia nel 2017 per aver presumibilmente minacciato la sua attuale moglie con una pistola. Più tardi si era scusato per l'incidente.