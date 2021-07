Meghan Markle, guai in vista: la partecipazione imbarazzante al Grande Fratello Vip

Nuovo imbarazzo a Corte e guai in vista per Meghan Markle. Questa volta a causa del Grande Fratello Vip Australia. Al reality prenderà parte il fratellastro Thomas, 55 anni. La famiglia della moglie di Harry ha sempre rappresentato una fonte di imbarazzo per la regina Elisabetta. I rapporti tra la duchessa di Sussex e il padre non sono idilliaci e anche ti fratellastri non riescono a parlarle.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati