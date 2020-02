Meghan Markle e Harry, la proposta di Madonna: «Il Canada è noioso, venite a New York»

LEGGI ANCHE

, su Instagram, lancia un invito molto particolare ale a. I duchi di Sussex, infatti, dopo aver rinunciato al ruolo nella famiglia reale, sono pronti ad approdare in Canada, dove Meghan ha vissuto per tanti anni. La popstar di origini italiane, oggi 61enne, ha fatto un'offerta decisamente singolare alla coppia.«Non andate a vivere in Canada, è così noioso. New York è molto meglio per una coppia come voi» - l'appello di- «Se volete, posso affittarvi il mio appartamento nei pressi di Central Park. Ha due camere da letto e la migliore vista su Manhattan, un panorama migliore anche di quello che si può apprezzare da Buckingham Palace».L'appartamento, situato nell'Upper West Side, era stato acquistato da Madonna nel 2008 per una cifra decisamente ingente: ben 7,3 milioni di dollari (oltre sei milioni di euro). Lo riporta anche l'Independent . Resta da capire, però, quanto possa costare l'affitto di un immobile così lussuoso: dopo aver rinunciato ai fondi reali, Meghan e Harry potranno permetterselo?