Harry e Meghan, Madame Tussauds «sfratta» le statue di cera dalle stanze reali

È gelo fra Buckingham Palace e gli "ex" reali Harry e Meghan al punto che la direzione del museo delle cere di Madame Tussauds di Londra ha deciso di sfrattare la giovane coppia dalla stanza e della composizione, in assoluto la più fotografata, che da tempo vede al centro la Regina Elisabetta e il principe Filippo e a lato le coppie appunto di Harry e Meghan e di William e Kate. Cera una volta: delle sei somigliantissime statue adesso ne restano solo quattro. Che fine faranno i "fuggitivi"? Steve Davies, il direttore del museo da dieci milioni di visitatori, ha detto che ci stanno pensando: di certo non rinuncerà all'attenzione che i visitatori hanno sempre riservato alla giovane coppia. La soluzione provvisoria pare invero un po' amara: Meghan farebbe compagnia a David e Victoria Beckam, mentre Harry resterebbe nelle vicinanze delle stanze dedicate alla famiglia reale ma non così sotto i riflettori (a luce fredda, ché sennò la cera si scioglie)

Intanto,dopo la clamorosa decisione di abbandonare lo status di «membri senior» della Royal Family, ancora nessun commento ufficiale è arrivato da parte della Regina. A rincarare la dose ci si mette anche il profilo ufficiale di famiglia, "The Royal Family", che oggi ha omaggiato Kate Middleton per il suo compleanno.

LEGGI ANCHE Harry e Meghan, famiglia reale «ferita» dalla decisione della coppia: la Regina l'ha saputo dalla tv



In occasione dei 38 anni della duchessa di Cambridge, consorte di William (secondo in linea di successione al trono dopo suo padre, il principe Carlo), l'account Instagram della Royal Family pubblica un messaggio di auguri accompagnato da quattro immagini della festeggiata, all'insegna del sorriso e dell'eleganza. In tre foto la madre di George, Charlotte e Louise appare al fianco di una non meno sorridente Elisabetta II.

Ultimo aggiornamento: 18:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA