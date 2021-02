Meghan Markle e Harry, il colpo di scena: cambiati i nomi sul certificato di nascita di Archie. «Un omaggio a Lady Diana»

Meghan Markle e il principe Harry hanno modificato in segreto i loro nomi riportati sul certificato di nascita del figlio Archie appena un mese dopo la sua nascita. Archie Harrison Mountbatten-Windsor è nato il 6 maggio 2019 e la sua nascita è stata registrata 11 giorni dopo. Ora nel certificato di nascita del bambino non si legge più che sua madre è "Rachel Meghan", ma più grandiosamente "Sua Altezza Reale la Duchessa del Sussex". La modifica del nome, a sorpresa, è stata effettuata il 5 giugno 2019.

All'epoca dei fatti, la coppia reale era impegnata a cercare di creare il maggior seguito possibile per l'account Instagram Sussex Royal, come riportato dal Mirror. La prima immagine pubblicata sul social media riportava il logo reale: le iniziali H e M intrecciate sotto una corona su uno sfondo blu scuro. Pochi giorni dopo la modifica del certificato di nascita, però, Harry e Meghan hanno interrotto i legami con l'ente di beneficenza che avevano creato con Kate Middleton e il principe William, per concentrarsi sui loro progetti. William, Kate, Harry e la joint venture con la Royal Foundation di Meghan avevano lo scopo di sfruttare il potere delle quattro star di corte, ma la collaborazione è durata solo 16 mesi. In seguito William e Kate sono rimasti con l'organizzazione di beneficenza originale, che hanno ribattezzato la Royal Foundation of the Duke and Duchess of Cambridge.

L'esperta reale Ingrid Seward ha dichiarato: «Per un reale cambiare un certificato di nascita non ha precedenti, ma rimuovere i nomi è notevole. Forse questo è un altro segno che desideravano disperatamente fare qualcosa di diverso dai Cambridges».

The Sun riporta anche che la madre di Harry, Diana, ha sempre usato «Sua Altezza Reale la Principessa del Galles», quindi il cambio di nome potrebbe essere visto come un tentativo per Meghan di allinearsi alla madre del marito.

Entro la fine del 2019, Harry e Meghan avevano lasciato la vita reale e, secondo quanto riferito, sono rimasti scioccati quando la Regina ha vietato loro di usare il termine "Reale" nel loro stemma. In una dichiarazione del 2020 del Birmingham Palace sul futuro della coppia dopo essersi trasferita all'estero, la regina ha abbandonato i titoli reali per riferirsi alla coppia, chiamandola solo con i loro nomi, per poi arrivare alla risoluzione definita: Harry e Meghan non possono più utilizzare attivamente i loro titoli di altezza reale.

L'accordo dovrebbe essere rivisto a marzo, a un anno da quando Harry e Meghan si sono ufficialmente allontanati dai doveri reali.

