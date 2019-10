Meghan Markle di nuovo incinta: nausee sospette e abiti larghi per nascondere la pancia

Venerdì 11 Ottobre 2019, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 11-10-2019 13:18

A pochi mesi dalla nascita del piccolo Archie,sarebbe nuovamente. L'indiscrezione è stata riportata dal magazine americanoLa fonte, vicina si Duchi del Sussex, avrebbe svelato anche molti dettagli: «Le persone vicine alla coppia sono convinte che Meghan sia ancora incinta. Nessuno si aspettava che accadesse così in fretta, mae sua moglie non hanno mai nascosto l’intenzione di avere subito un altro figlio».In effetti la coppia aveva dichiarato in passato di desiderare un altro figlio e di volerlo avere a poca distanza dal primo per far instaurare tra i due un legame stretto come quello tra George e Charlotte, i figli die William.«Meghan evita l’alcol e desidera patatine e cioccolato, due alimenti che di solito non mangia. Ha nausee forti e indossa vestiti larghi per coprire la pancetta», ha concluso la fonte.