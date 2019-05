Sei ore di intervento chirurgico per somigliare a Meghan Markle

Tanya Ricardo

Giovedì 9 Maggio 2019, 18:21 - Ultimo aggiornamento: 09-05-2019 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Una passione senza limiti. Quasi un'ossessione.e si è dimostrata disposta a tutto per diventarlo. Così infischiandosene dei consigli di amici e parenti. Bellissima la neo mamma del, senza dubbio. Ma non sembrava da meno nemmeno Tanya, 30 anni. Ma non le importava essere bella, lei voleva essere Meghan.Una arrotondata al lato B, per renderlo più formoso. Una "limata" ai fianchi e alla pancia, per copiare le sue curve. Un'aggiuntina al seno, un rigonfiamento degli zigomi e un ritocchino al mento. Sei ore sotto i ferri a cui si aggiunge un periodo di riabilitazione. Ha affrontato tutto questo senza timore.. Ha contattato il chirurgo estetico Dr. Franklin Rose di Houston per aiutarla a trasformarsi nella sua celebrità preferita.- ha dichiarato - ha queste grandi curve. Dicono che sono pazza per questo, ma non mi interessa».Il risultato ancora non è stato mostrato. Solamente quando sarà finita la degenza