Meghan Markle sotto attacco: «Vai a casa», e spuntano le banane. Servizi segreti in azione

Venerdì 22 Marzo 2019, 20:37 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2019 21:24

«Meghan Markle e Kate Middleton? Sono Harry e William ad aver litigato». La clamorosa indiscrezione proviene dal Regno Unito. Una persona molto vicina al principe Carlo avrebbe rilasciato un'intervista ain cui avrebbe parlato diA parlare sarebbe stato, un regista che per molti anni ha lavorato accanto al principe Carlo.riporta le sue parole: «Raccontare una disputa tra due donne giovani e glamour come Kate e Meghan fa più audience. Ma in corso c’è qualcosa di diverso, sLa gente non vuole pensare che ci sia una faida tra loro, hanno perso la madre quando erano piccoli e la favola è che siano più uniti che mai».Insomma, secondo Bullen la faida sarebbe tra i due principi,Mentre Meghan e Kate, nonostante siano molto differenti, non sarebbero affatto in disaccordo. Sarà così? Staremo a vedere.