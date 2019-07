Kate Middleton e Meghan Markle insieme con i royal baby al completo: c'è anche il piccolo Archie

Mercoledì 10 Luglio 2019, 18:45 - Ultimo aggiornamento: 10-07-2019 18:51

Non è ancora ben chiaro se Kate Middleton Meghan Markle effettivamente non si sopportino come sostengono i tabloid: fatto sta che le due vengono viste insieme solo in rare occasioni ufficiali. Oggi, però, hanno riunito le famiglie al completo, con tanto di royal babies tutti insieme al sono scesi in campo a giocare una partita per beneficenza al Billingbear Polo Club a Wokingham, dove William Harry hanno giocato una partita di beneficenza.E a guardarli c'erano le loro famiglie riunite: Kate in uno dei suoi maxidress floreali (ormai suo must) correva dietro al piccolo Louis mentre Meghan ha tenuto in braccio per tutto il tempo il piccolo Archie Harrison, con tanto di copertina e crema solare al seguito. Poi è tornato papà Harry e via verso casa. A onor del vero non ci sono immagini in cui le due Duchesse si parlino, ma vogliamo credere che ognuna fosse troppo impegnata a occuparsi dei propri pargoli.