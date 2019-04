Meghan Markle non indosserà i gioielli di Lady D per volere della Regina: a Palazzo crescono i malumori

Giovedì 4 Aprile 2019, 15:07 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2019 15:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

per volere della. Non si placano i tumulti a palazzo e sembra che ai ferri corti siano arrivati anche Harry e sua nonna, la Regina di Inghilterra per una decisione presa dalla reale nei confronti della moglie del suo nipotino.non potrà indossare tutti i gioielli della corona, nello specifico quelli appartenenti a Lady D. Il motivo, probabilmente, starebbe nelle poche simpatie che la Regine ha nei confronti di Meghan e nel fatto che l'ex attrice americana, continui a violare il protocollo. Tutto l'opposto della Middleton, che rispetta da sempre in tutto l'etichetta reale, la Markle non ha mai smesso di far parlare di lei. Dalle origini umili, ai vistosi e attillati abiti, alle violazioni dei protocolli reali, fino alla sua famiglia che continua a primeggiare nelle pagine di cronaca per vari reati.non sarebbe gradita alla Regina che ha voluto sottolineare l'ordine gerarchico che sussiste tra le due cognate. Kate sarà futura regina, mentre Meghan rimarrà solo Duchessa. La cosa non è piaciuto nemmeno ad Harry che pare sia arrivato anche a litigare con la nonna.