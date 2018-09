Meghan Markle, la famiglia si allarga: ecco il regalo di Harry per consolarla

Domenica 2 Settembre 2018, 14:20 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2018 14:52

La famiglia dei duchi di Sussex si allarga. In casa di Meghan Markle e del principe Henry, a circa quattro mesi dal matrimonio reale, c'è un nuovo arrivo. La coppia, infatti, ha scelto di adottare un labrador di colore nero al quale ha dato inaspettatamente il nome di Oz. Sembra si tratti di un regalo del principe a sua moglie per consolarla del distacco dal suo Bogart, rimasto a Toronto da alcuni amici.Non è un mistero che Meghan sia amante degli animali. Sul suo profilo Instagram, quando era ancora un'attrice, pubblicava gli scatti in compagnia dei suoi due cani rotolandosi con loro e coccolandoli. Non è stato facile abbandonare uno dei due, considerato troppo vecchio per seguirla nel Regno Unito. Con la coppia ha traslocato soltanto Guy conquistando il cuore di Henry.Non si conoscono i motivi che hanno spinto Meghan a scegliere il nome di Oz , come spiega il Daily Mail. L'adozione del nuovo labrador è arrivata in un momento non facile per la coppia. Henry potrebbe aver deciso di rincuorare la moglie sempre nel mirino dei media per il suo essere anticonvenzionale. Ed è così che ora in famiglia sono in quattro, in attesa che arrivino royal baby.Harry e Meghan, tuttavia, non saranno i detentori della custodia legale dei loro figli. Il tutto a causa di una legge di tre secoli fa, per la quale il sovrano, in questo caso la regina Elisabetta, è il tutore legale di tutti i propri discendenti: figli, nipoti e bisnipoti. La legge, ufficialmente denominata The Grand Opinion for the Prerogative Concerning the Royal Family, stabilisce il rapporto legale tra il detentore della Corona e tutti i suoi discendenti.