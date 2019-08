Meghan Markle, la regina Elisabetta contro il principe Harry: «Questo non l'avrete mai...»

Mercoledì 28 Agosto 2019, 17:51 - Ultimo aggiornamento: 28-08-2019 18:09

Sembra che la regina abbia rifiutato l'ennesima richiesta die del. Coppia che molto spesso ha infranto il protocollo, facendo storcere il naso ai sudditi per una vita da «star hollywoodiane».Questa volta motivo del contendere sarebbe la loro abitazione. Come riporta il sito Express, all'inizio del matrimoniochiesto alladi poter vivere in una parte del castello Windsor. Richiesta che non sarebbe stata accolta dalla sovrana. Tanto che i duchi di Sussex, dopo un periodo iniziale a Kensington Palace, si sono trasferiti poi a Frogmore Cottage, proprio nei pressi dell'agognato castello.Insomma, "sarebbe stata irremovibile e non avrebbe concesso ala casa dei loro sogni. Frogmore Cottage è stato restaurato. I Sussex avrebbero pagato di tasca propria una parte dei lavori, ma la sostituzione delle travi del soffitto, dei travetti del pavimento, il rifacimento degli impianti elettrico, idraulico, gas e riscaldamento sarebbero stati a carico dei contribuenti. Con buona pace dei sudditi di sua maestà.