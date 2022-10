Meghan Markle e i retroscena sulla morte della Regina Elisabetta: «Momenti difficili accanto a Harry»

La morte della Regina Elisabetta ha sconvolto tutti, nessuno esente. E dopo un periodo di lutto, ecco che Meghan Markle rompe il silenzio raccontando quei giorni pieni di dolore, raccontando alcuni retroscena su come lei e suo marito, il Principe Harry, abbiano vissuto quei momenti così difficili.

Meghan Markle racconta, in una lunga intervista a Variety, cosa abbia provato alla morte di Queen Elizabeth. Le sue parole avrebbero dovuto uscire proprio nella settimana in cui è morta la Regina, la seconda di settembre. Ma per ovvi motivi è stata rinviata a un mese dopo. Nel frattempo l'intervista è stata modficata con altre domande e pubblicata con il necessario aggiornamento. Sul lutto, Meghan Markle ha voluto ribadire: «Sono grata del fatto di aver vissuto questo lutto così importante accanto a mio marito, è stato un momento difficile».

Meghan Markle da sempre senza peli sulla lingua, nonostante la posizione scomoda ricoperta, ha voluto omaggiare la Regina Elisabetta con parole molto sincere. Nessun gossip, o nessun riferimento al rapporto complicato tra suo marito e il Principe William. Solo un ricordo vero e commosso di quello che è stata la Regina Elisabetta e il periodo difficile attraversato alla notizia della sua morte. L'unico riferimento sfuggito a Meghan è stato un «è un periodo complicato».

«Sono grata alla vita per aver avuto la possibilità di essere accanto a mio marito in questi giorni molto difficili. Ho toccato con mano l'eredità che la Regina ha lasciato al mondo. Mi sento fortunata, sono orgogliosa di aver ricevuto un benvenuto così amorevole da parte della matriarca nella Famiglia Reale». Parole semplici che mostrano il rispetto che Meghan ha sempre avuto per la Regina, nonostante tutte le vicende e gli scandali, riportati dai tabloid inglesi, che hanno portato lei e il Principe Harry a trasferirsi negli Stati Uniti.