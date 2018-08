L'estate dei vip a Capri: Melissa Bolona pazza per la taverna Anema e Core

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 19 Agosto 2018, 12:00

Melissa Bolona, la sensuale attrice americana, famosa per aver recitato in Acts of Violence, al fianco di Bruce Willis, e in film come The Hurricane Heist, Malicious, and Dog Eat Dog, è stata protagonista del week end post ferragosto nella Taverna Anema e Core di Capri. Il locale della movida notturna isolana, mai come quest'anno è diventato una vera e propria mecca per le star di Hollywood. Solo nell'ultimo mese tra le presenze dei super vip del locale il duo della pop music Beyoncè e Jay- Z e la leggenda della...